Journalist voor zijn woning doodgeschoten in Griekenland

Een Griekse journalist die gespecialiseerd was in misdaadberichtgeving, is vrijdag voor zijn woning in Alimos, in de periferie van Athene, doodgeschoten, zo is uit politiebron vernomen. Giorgos Karaïvaz, journalist bij de privételevisiezender Star, “is beschoten en was op slag dood”, zei de persdienst van de politie van Athene.

Het nieuws veroorzaakte een schok in de journalistieke wereld en veel media onderbraken hun programma’s. De journalist, een vijftiger, werkte bij verscheidene Griekse media. Hij werd “door verscheidene kogels getroffen toen hij na een televisie-uitzending naar huis terugkeerde”, meldde de private radiozender Skaï. Volgens de zender werden aan de woning “zeventien hulzen” gevonden.

Volgens de eerste gegevens schoten twee mensen op een motorfiets minstens zes keer op de journalist. Giorgos Karaïvaz was getrouwd en had een kind volgens de media.

Gebouwen van privémedia zijn vaak het doelwit van aanslagen met brandbommen of van vandalisme in Griekenland, maar moordaanslagen op journalisten zijn er zeldzaam. In 2010 werd Socratis Giolias, een Griekse onderzoeksjournalist en blogger, voor zijn woning in een randgemeente van Athene vermoord. De moord werd destijds door een extreemlinkse groep opgeëist, maar de politie kon de schuldigen tot nu toe niet opsporen.