Mag ik nog een ander vaccin kiezen? En waarom nu plots ouderen wel en jongeren niet? Pierre Van Damme beantwoordt jullie vragen over AstraZeneca

Wat als ik al een verhoogde kans heb op tromboses of al bloedverdunners neem? Mag ik nog een ander vaccin kiezen? En waarom mogen ouderen nu het vaccin plots wel krijgen en jongeren niet meer? Er heerst heel wat onduidelijkheid, angst zelfs, rond het AstraZeneca-vaccin. Dat blijkt uit de honderden vragen die we erover hebben binnengekregen. De vaakst terugkerende vragen hebben we gebundeld en laten beantwoorden door vaccinoloog Pierre Van Damme.