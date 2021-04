We naderen het einde: wie kan zich dit weekend al verzekeren van de Play-Offs?

Dat Club Brugge als leider aan Play-Off 1 begint, wisten we al. Geen enkele andere club is momenteel zeker van zijn plek in de Play-Offs, maar dit weekend kan daar op de voorlaatste speeldag van de reguliere competite al verandering in komen. We sommen voor u op voor welke teams de reguliere competitie al in een beslissende plooi kan liggen na dit weekend.