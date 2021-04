Vanaf 19 april vaccin van Johnson & Johnson in gebruik, miljoenste prik dit weekend gezet

Het vaccin van Johnson & Johnson zal op 12 april in ons land arriveren en vanaf 19 april verdeeld worden in alle vaccinatiecentra. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigd tijdens een virtuele persconferentie. Topman Dirk Dewolf, topman van het Agentschap, is positief over de huidige vaccinatiegraad in ons land. “Als het goed nieuws is, mag het ook eens gezegd worden.”

Vrijdag hadden in Vlaanderen zowat 962.000 mensen minstens een eerste dosis gekregen van het coronavaccin, of 18 procent van de volwassen bevolking. Van hen hadden er meer dan 370.000 ook al de tweede dosis gekregen, wat overeenkomt met 6,9 procent van de volwassenen. “Daarmee zitten we boven het Europese gemiddelde”, zei Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, tijdens een persconferentie.

Miljoenste prik

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, die ook aanwezig was in de virtuele persconferente, zal dit weekend in Vlaanderen de miljoenste inwoner een eerste inenting krijgen met een coronavaccin.

Minister Beke wees er ook nog op dat de paasvakantie “absoluut geen vakantie” geweest zal zijn voor de vaccinatiecampagne in Vlaanderen “Er zullen deze paasperiode meer dan 600.000 vaccins gezet worden”, zei hij. Het grootste deel daarvan, 358.140, wordt volgende week verwacht.

In de eerste week na de paasvakantie zullen er minder prikjes gegeven worden: naar verwachting 228.974. Maar nadien “gaan we een stijgende beweging tegemoet”, aldus Dewolf.

Meer dan 85 procent van al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Dewolf is erg positief over de huidige vaccinatiegraad bij de zorgprofessionals eerste lijn. “Als het goed nieuws is, mag het ook eens gezegd worden.”

Johnson & Johnson

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf ook toelichting bij de vaccinatieplanning van de komende weken. “Pfizer blijft voorlopig de meest betrouwbare leverancier”, aldus het Agentschap. “Moderna is veel moeilijker voorspelbaar, het is nog niet duidelijk wanneer de volgende lading komt.” De Astra-Zeneca vaccins zijn aanzienlijk aanwezig in april, al heeft de beslissing rond het vaccin in ons land (enkel toe te dienen bij 56-plussers, red) wel degelijk een impact. “We hebben toch een aantal annuleringen moeten doorvoeren, 6.612 uitnodigingen moesten herboekt worden”, zei Dewolf. “Het gaat vooral om stagiairs in de zorg en nog zorgverleners uit eerste lijn. Die krijgen een nieuwe uitnodiging. Als ze zelf toch AstraZeneca willen, kan dat wel.”

De vaccins van Johnson & Johson, waarvan maar één dosis nodig is, komen toe op 12 april. Dat is vier dagen eerder dan vooropgesteld. In de week van 19 april zullen ze voor het eerst ook toegediend worden. Die zullen prioritair ingezet worden voor thuisvaccinatie, dus voor mensen die niet in staat zijn om zelf naar een vaccinatiecentrum te gaan.

Vaccinatie risicopatiënten na paasvakantie

Sinds gisteren konden mensen op MyHealthViewer nagaan of ze op de lijst met risicopatiënten staan. Die werd samengesteld door de ziekenfondsen, waarna huisartsen nog patiënten kunnen toevoegen. Voor heel België zal het naar schatting gaan om zeker anderhalf miljoen mensen, in Vlaanderen zal de lijst naar verwachting 800.000 tot 850.000 namen bevatten. In de week van 19 april zullen ook de eerste risicopatiënten gevaccineerd worden. Ze komen aan de beurt van zodra in een vaccinatiecentrum gestart wordt met het inenten van de laatste groep 65-plussers, met name de mensen van 65 tot 69 jaar. Daarna krijgen de risicopatiënten de volledige prioriteit. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong.

Risicopatiënten zijn mensen met bijvoorbeeld een chronische leverziekte, leukemie, het syndroom van Down, of nog 45-plussers met een chronische luchtwegaandoening, een chronische hart- en vaatziekte, obesitas, diabetes of dementie.