Na dodelijk ongeval tweede zware crash op E313 in Geel

Geel - Op de E313 in Geel deden zich vrijdagnamiddag twee ongevallen voor in de richting van Antwerpen. Bij het eerste ongeval overleefde de bestuurder de klap niet. Op de plaats van het ongeval staat dagelijks een file omdat er gewerkt wordt aan de brug over de snelweg in de Gemeentestraat in Oevel (Westerlo).

Het eerste ongeval gebeurde rond de middag. Ter hoogte van Geel-Oost reed een bestelwagen achteraan in op de file die daar was ontstaan door de werken. De bestuurder, een 54-jarige man uit Heusden-Zolder, overleed ter plaatse. De rechterrijstrook werd afgesloten.

Twee uur later was er opnieuw een aanrijding in de file, deze keer enkele kilometers verder richting Antwerpen, ter hoogte van Geel-West. Daar reed een bestuurder achteraan in op een vrachtwagen. De ravage was groot, de bestuurder raakte lichtgewond.

Omdat er wagens voorbij het ongeval reden, ontstond een oliespoor op de snelweg. De brandweer moest daarom het wegdek over een langere afstand reinigen.

Drukke snelweg

De werken aan de brug over de E313 in Oevel zijn een maand geleden gestart. Het verkeer op de snelweg moet in beide richtingen over versmalde rijstroken onder de brug. Tot nu toe bleven zware ongevallen uit. Dat er buiten de spitsuren en in de paasvakantie twee ongevallen gebeuren, lijkt op het eerste gezicht vreemd.

“Vrijdagnamiddag is het altijd druk op de snelwegen”, zegt Peter Bruyninckx van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Zelfs in de paasvakantie en in coronatijden, al zouden zonder die omstandigheden de files nog langer zijn. Vrijdag stond er op een bepaald moment 55 kilometer file op de snelwegen in het land. Het zou te ver leiden om de twee ongevallen in verband te brengen met de werken.”

De E313 is sowieso een drukke snelweg, zegt Bruyninckx. “Daarnaast stellen we in heel het land vast dat ongevallen op elk moment van de dag kunnen gebeuren, zelfs ’s nachts. We kunnen automobilisten alleen maar aanraden om voorzichtig te zijn als ze wegenwerken naderen.”

Eerste ongeval op E313. Foto: bfm

Tweede ongeval op E313. Foto: bfm