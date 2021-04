Vulkaan barst uit op Caraïbische eiland Saint Vincent, gigantische rookpluim te zien

Op het Caraïbische eiland Saint Vincent is vrijdag de vulkaan Soufrière uitgebarsten, voor het eerst sinds 1979. Inwoners zetten zich schrap voor een aswolk.

Onderzoekers van de National Emergency Management Organisation (Nemo) zeggen dat een rookpluim tot acht kilometer hoog te zien is boven de vulkaan. Donderdag had de premier van Saint Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves, al het bevel gegeven tot evacuatie van een deel van het Caraïbische eiland, nadat seismologen voor een uitbarsting gewaarschuwd hadden.

Gonsalves gaf het bevel tot onmiddellijke evacuatie voor alle inwoners in de rode zones in het noorden van het eiland, waar de vulkaan gelegen is, een twintigtal kilometer ten noorden van hoofdstad Kingstown. Eerder had de premier gezegd dat hij donderdag van Nemo een telefoontje had ontvangen, na een paar weken van verhoogde seismische activiteit op het eiland. De organisatie waarschuwde hem dat het deze keer om een verhoogde activiteit “van een andere orde gaat”. Nemo zei op Twitter dat “een ramp een wezenlijke mogelijkheid is”.

Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent. Sinds 1718 is ze maar vijf keer uitgebarsten, zegt het seismische onderzoekscentrum van de Universiteit van West-Indië (UWI) in Trinidad en Tobago. In dezelfde periode waren er verschillende effusieve erupties, de meest recente nog in december 2020. Bij een uitbarsting in 1902 kwamen ongeveer 1.500 personen om het leven.

Op videobeelden en foto’s die het onderzoekscentrum van UWI postte op Twitter is te zien hoe, vlak voor zonsopgang, de top van de vulkaan aan het gloeien is. Rook stijgt boven de vulkaan uit.