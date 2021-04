Facebook verwijdert 16.000 groepen die gelinkt worden met het verspreiden van fake news

Facebook heeft nogmaals 16.000 groepen verwijderd die in verband werden gebracht met het verspreiden van fake news. Dat meldt de Britse concurrentiewaakhond CMA vrijdag.

De actie komt er nadat een vervolgonderzoek meer bewijs vond in verband met de verspreiding van misleidende informatie op het socialemediaplatform. Facebook sleutelde voorts ook aan de systemen om foute informatie automatisch te identificeren en te verwijderen.

De demarche van CMA zorgt er bovendien voor dat Facebook het moeilijker heeft gemaakt om groepen en profielen te vinden die handelen in het verkopen en verspreiden van fake news.

“Facebook heeft een plicht om er alles aan te doen om de verspreiding van dit soort content op zijn platformen tegen te gaan. Nadat we andermaal zijn tussenbeide gekomen, heeft het bedrijf veranderingen doorgevoerd. Toch is het teleurstellend om vast te stellen dat het meer dan een jaar heeft geduurd om die door te voeren”, klinkt het in het statement van CMA.