Gemeenten moeten tegen zondag beslissen of ze Qvax-reservelijst gebruiken

De tests met Qvax, de centrale online reservelijst voor een coronavaccin, in Deinze en Roeselare zijn goed verlopen. De andere vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben tot zondag de tijd om aan te geven of ze vanaf volgende week ook die lijst willen gebruiken of dat ze op hun eigen reservelijst blijven vertrouwen. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag gezegd.