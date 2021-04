Van onbekende tot legende: hoe de eerste ruimtevaarder ten onder ging aan zijn aardse verlangens

Vrijdag is als eerbetoon aan Joeri Gagarin een gemengd Amerikaans/Russische crew vanop een Russische basis vertrokken naar het internationaal ruimtestation ISS. Maandag is het zestig jaar geleden dat Gagarin als eerste mens de ruimte inging en eenmaal rond de aarde cirkelde. Hij steeg op als een onbekende kosmonaut en landde 108 minuten later als dé nieuwe posterboy van het communisme. Maar drank en vrouwen zouden hem hard naar beneden halen. Zeven jaar na zijn fameuze ruimtereis stierf Gagarin in een verdacht vliegtuigongeval, amper 34 jaar oud.