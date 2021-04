Harry en Meghan brengen hulde aan prins Philip, maar komen ze ook terug voor zijn begrafenis?

“Je zult enorm worden gemist.” In een korte boodschap hebben nu ook Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hulde gebracht aan de overleden prins Philip. Harry zou ondertussen in volle voorbereiding zijn om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk nu zijn grootvader overleden is. Dat schrijft de Britse krant The Daily Mail.

Prins Harry en Meghan Markle brachten vandaag een kort eerbetoon aan prins Philip na het nieuws over zijn dood van de hertog van Edinburgh. Dat deden ze op de website van Archewell, de stichting die het paar oprichtte in de Verenigde Staten sinds ze financieel onafhankelijk zijn. Het gaat om een korte tekst: “Bedankt voor je diensten ... je zult enorm worden gemist.”

De terugkeer van Harry naar het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis van zijn grootvader zou een belangrijk moment kunnen zijn voor de verdeelde Britse koninklijke familie. Sinds het vertrek van de hertog naar eerst Canada en nadien de Verenigde Staten, waar hij al ruim een half jaar met Meghan woont, is prins Harry nog niet teruggekeerd naar zijn thuisland.

Als Harry terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk, zou hij in principe de huidige coronamaatregelen moeten respecteren en vijf dagen in quarantaine gaan. Pas bij een negatieve test op dag vijf kan de quarantaine stoppen. Naar verluidt zou hij wel al een tijdlang in zelfisolatie zitten in zijn huis in Los Angeles - al sinds zijn grootvader in het ziekenhuis verbleef. Prins Philip leed al langer aan gezondheidsproblemen. Op 16 februari werd Philip nog opgenomen in een privéziekenhuis in Londen, nadat hij onwel was geworden. Volgens Buckingham Palace ging het om een “niet-coronagerelateerde infectie”. Hij onderging in een ander hospitaal ook “succesvol” een interventie voor een reeds eerder bestaand probleem aan het hart.

En Meghan?

De kans is klein dat Meghan Markle haar echtgenoot zal vergezellen voor de begrafenis, aangezien zij ondertussen hoogzwanger is van hun tweede kind. Een bron dicht bij de familie vertelde aan Daily Mail dat Harry “absoluut zijn best zal doen om terug te keren en bij zijn familie te zijn. Hij wil niets liever dan er zijn voor zijn gezin, en vooral voor zijn grootmoeder, in deze vreselijke tijd.”