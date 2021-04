Streaker uit Granada-Manchester United zat liefst 14 uur (!) verstopt in stadion én is niet aan zijn proefstuk toe

De streaker die donderdagavond het veld opliep tijdens Granada-Manchester United is nu ook geïdentificeerd. Het gaat om Olmo Garcia, een 37-jarige nudist die bekend is in de regio.

Garcia slaagde er donderdagmorgen om 7 uur in om ongemerkt het stadion van Granada binnen te sluipen. Daarna zat hij liefst veertien uur verscholen onder een zeil aan de rand van het veld. In minuut zes voelde hij zijn moment gekomen.

Garcia is overigens niet aan zijn proefstuk toe. De Spanjaard is berucht in en rond Granada. Zo circuleren er op sociale media ook beelden van Garcia die naakt door de Sierra Nevada skiet.