Vader Glenn bezwijkt anderhalve maand na brand waarbij zijn dochter Hailey omkwam

Leopoldsburg -

De 38-jarige vader Glenn Guns is bezweken aan de zware brandwonden die hij opliep bij de brand in zijn huis in Leopoldsburg, midden februari. Bij die brand kwam zijn dochtertje Hailey om het leven. Het meisje was nog maar tien. De Steunactie Glenn & Hailey zamelde meer dan 17.000 euro in voor de familie Guns.