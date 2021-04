Eén maand nadat ‘Operatie Sky’ een bom dropte op de onderwereld: “De grot van Ali Baba is opengegaan”

Antwerpen -

Een “historische dag” werd het genoemd. Een “mijlpaal in de geschiedenis van het recherchenetwerk” zelfs. Een maand nadat politie en gerecht met Operatie Sky een bom dropten op de onderwereld lijken die woorden niet overdreven. De voorbije weken werd het ene persbericht na het andere uitgestuurd over inbeslagnames van tonnen cocaïne, arrestaties van corrupte handlangers en doorbraken in onderzoeken naar afrekeningen waar altijd de omerta heerste.