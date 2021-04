Vlaams onderzoek wijst uit: mensen met dementie hebben baat bij videospelletjes

Leuven - Actieve videospelletjes kunnen op korte termijn positieve effecten hebben op mensen met dementie. Dat heeft een proefonderzoek bij het Universitair Psychiatrisch Centrum Z.org en woonzorgcentrum De Wingerd Leuven uitgewezen.

45 mensen met dementie namen deel aan het onderzoek. Een deel van hen speelde een soort interactief videospel, zegt Nathalie Swinnen, kinesitherapeute bij Z.org. “Het spel bestaat uit een paneel met vier vlakken dat verbonden is met een scherm. Op het scherm worden vier cirkels geprojecteerd. De patiënt reageert op wat hij op het scherm ziet: als bijvoorbeeld de rechtercirkel rood kleurt, zal de patiënt een stap naar rechts moeten zetten.” De patiënten die het spel speelden, hadden een beter geheugen en concentratie- en oriëntatievermogen. Daarnaast vertoonden ze minder symptomen van depressie en was hun reactietijd verbeterd. Of het spel ook positieve langetermijneffecten heeft, zal verder onderzoek uitwijzen.