Een koekje van eigen deeg: Yves Vanderhaeghe probeert Marc Brys om de tuin te leiden

Cercle Brugge trainde vrijdag nog in de late namiddag en vertrok nadien op afzondering. Wie mee is naar Van der Valk in Oostkamp is echter niet duidelijk want Yves Vanderhaeghe gaf geen selectie vrij. Hij wil allicht zijn collega Marc Brys om de tuin leiden. Wie er wel zeker bij is, is Dimitar Velkovski. De Bulgaar kreeg vorige week rood maar is naar verluidt speelgerechtigd.

Marc Brys en Cercle, het zal nooit iets worden. Vorig jaar greep Brys naast de trainersjob bij Cercle en hij verloor drie jaar geleden ook al de promotiefinale in 1B met Beerschot tegen groen-zwart. Brys was zo ontgoocheld dat hij nadien naar Sint-Truiden vertrok. In de aanloop naar die match kreeg men het bij Cercle behoorlijk op de heupen van de psychologische spelletjes van Brys. Deze mindgames zijn intussen een handelsmerk geworden van de Antwerpse trainer van OHL. In extremis nog zijn opstelling wijzigen een paar minuten voor de aftrap gebeurt wel vaker bij de succescoach. Nu krijgt hij een koekje van eigen deeg van Yves Vanderhaeghe die blijkbaar ook wat mist wil spuien en pas morgen in de late namiddag zijn kern wil vrijgeven.

Biancone is er dus wegens vijf gele kaarten zeker niet bij, Velkovski wel nadat Cercle dinsdag in beroep ging. Vandaag werd dat beroep behandeld via zoom. De schorsing blijft maar Cercle tekent weer beroep aan en van de bond kreeg men de garantie dat Velkovski speelgerechtigd is. Marcelin blijft out zodat allicht de ervaren Tavarel centraal achterin komt. Ook Somers en Koshi blijven out. Cercle-OHL vangt zaterdagmiddag om 16.15 uur aan, bij winst is Cercle zo goed als zeker van het behoud.