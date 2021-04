Net nu Biden “epidemie” van wapengeweld belooft aan te pakken alweer twee grote schietpartijen in VS

President Joe Biden had net zijn strijdplan tegen de “epidemie” van wapengeweld in de VS uit de doeken gedaan, toen bekendraakte dat er twee zware opstoten waren. In South Carolina schoot een gewezen professionele American Football-speler vijf mensen en zichzelf dood, in Texas vuurde een schutter in het rond in een meubelfabriek, waarbij minstens één dode en zes gewonden vielen.

“Elke dag worden in dit land 316 mensen neergeschoten. Élke dag. En 106 van hen sterven elke dag”, had Joe Biden gezegd in zijn toespraak, donderdagmiddag. “Het geweld met vuurwapens in dit land is een epidemie, een internationale schande.” De Amerikaanse president kondigde zes presidentiële decreten aan, onder meer om ontraceerbare geweren en aanvalsgeweren te verbieden voor particulieren, en de vraag om onder andere een ‘rode vlag’-wet waarbij kennissen kunnen melden dat ze niet vinden dat iemand (nog) geschikt is om een wapen te bezitten. “Genoeg gebeden, tijd voor actie.”

Amper een paar uur later gebeurde alweer een grote schietpartij: in Texas schoot een werknemer in het rond in een fabriek, waarbij minstens één dode en zeven gewonden vielen. Het motief van de man, die na een klopjacht gevat kon worden, is nog onbekend.

Biden had tijdens zijn toespraak, waarvoor hij nabestaanden van bekende schietpartijen had uitgenodigd, ook al vermeld dat hij de avond voordien op de hoogte was gebracht van een schietpartij in South Carolina. Nadien werd duidelijk dat een gewezen American Football-prof daar een bloedbad had aangericht. De jonge vader schoot een dokter – die hem nog behandeld zou hebben –, diens vrouw en twee jonge kleinkinderen dood, net als een man die aan het huis aan het werken was. De politie kon zijn ouders evacueren uit het ouderlijk huis waar hij zich nadien verschanste, maar ondanks urenlange smeekbedes schoot hij uiteindelijk ook zichzelf dood.

Volgens de site Gun Violence Archive zijn vorig jaar 43.000 mensen in de Verenigde Staten om het leven gekomen door een vuurwapen. Ook zelfmoord – zoals die van de Football-speler – wordt in die cijfers opgenomen. De organisatie telde 611 schietpartijen waarbij minstens vier slachtoffers vielen. Sinds begin dit jaar werden al meer dan 11.000 mensen gedood met een vuurwapen.

Biden gaf met zijn toespraak en decreten een sterk signaal dat hij iets wil doen aan de “epidemie”, maar erkende ook dat de draagwijdte van zijn acties beperkt is, zonder steun van het Congres.

Met zijn zeer beperkte Democratische meerderheid weet Biden dat hij momenteel weinig kans maakt om meer te doen op dit gevoelige beleidsdomein, waarbij weerstand van Republikeinse verkozenen verwacht wordt. Zij beschouwen striktere wapenwetten als een schending van hun grondwettelijke rechten. Volgens Biden nepargumenten: zijn ingrepen vormen geen inbreuk op het “Second Amendment”, waar altijd al grenzen aan geweest zijn, verklaarde de president.

