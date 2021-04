Pfizer wil coronavaccin ook toedienen aan 12- tot 15-jarigen

Het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech willen hun coronavaccin ook kunnen toedienen aan 12- tot 15-jarigen. Ze hebben daarvoor alvast een aanvraag ingediend in de Verenigde Staten, zo meldden ze vrijdag in een gezamenlijk persbericht, en ze zijn van plan “de komende dagen” gelijkaardige aanvragen te doen elders in de wereld.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin is momenteel via een noodprocedure in de Verenigde Staten goedgekeurd voor gebruik bij mensen vanaf 16 jaar. Uit een onderzoek is volgens de beide bedrijven “100 procent effectiviteit” gebleken bij 12- tot 15-jarigen en een sterke antilichamenreactie na vaccinatie. Er waren ook geen andere bijwerkingen na de inenting dan diegenen die al waren vastgesteld bij gevaccineerden van 16 tot 25 jaar, klinkt het.

Om veiligheidsredenen wordt de gezondheid van de 2.260 deelnemers aan de studie in de VS nog twee jaar na de eerste prik met het vaccin gecontroleerd. Bij de proefpersonen die als onderdeel van het onderzoek een placebovaccinatie kregen, werden achttien besmettingen vastgesteld, maar er was geen enkele besmetting bij de 1.131 mensen die met het Pfizer/BioNTech-preparaat waren ingeënt.