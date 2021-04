Ex-spelers Glen De Boeck en Lorenzo Staelens: “Met Vincent Kompany als coach zou Club Brugge geen kampioen worden”

Zelfs zonder publiek is Anderlecht-Club Brugge talk of the town. Voetballiefhebbers discussiëren over dé topper: Club blijft toch nummer één, Anderlecht heeft een stunt nodig om Play-off 1 te halen, Kompany kan niet tippen aan Clement en niet Verschaeren, wel De Ketelaere moet naar het EK. Om alles uit te klaren nodigden wij analisten Glen De Boeck (49) en Lorenzo Staelens (56) uit voor een grondige doorlichting. “Als Club Brugge gefocust is, maakt Anderlecht geen kans.”