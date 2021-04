De levenslessen van Nabil Dirar, Brusselaar bij Club Brugge: “Toen ik veel geld verdiende, begon ik een beetje te zweven”

Na een profcarrière van vijftien jaar is Nabil Dirar (35) weer thuis in België. Dicht bij zijn moeder in Brussel, met wie het niet zo goed gaat. Monoloog van een Brusselse Marokkaan, die door scha en schande heeft geleerd in het leven. “Toen ik mijn eerste contract tekende bij Westerlo, dacht ik al dat ik aan de top zat.”