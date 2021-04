Marc Van Ranst gaat klacht indienen tegen Jeff Hoeyberghs na zoveelste verwensing: “Hij functioneert al jaren niet ordentelijk”

Na de verwensing te veel op Twitter gaat viroloog Marc Van Ranst een klacht indienen bij de Orde der Artsen tegen arts Jeff Hoeyberghs. Dat kondigt hij vrijdag aan. “Hij doet maar”, reageert Hoeyberghs.

Sinds het begin van de coronacrisis is arts Jeff Hoeyberghs erg kritisch voor de manier waarop de overheid en de experts de pandemie het hoofd trachten te bieden. De Limburger heeft het voortdurend over een “hoax” en diende al verworpen klachten bij de Orde der Artsen in tegen onder meer virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht en ex-minister en huisarts Maggie De Block. Tegen Van Ranst diende hij ook bij het parket een klacht in voor fraude, en op Twitter noemt hij hem een “pathologisch leugenaar” met “zwaar narcisme”.

Recent schreef Hoeyberghs ook: “Hoe sneller het slecht voor hem (Van Ranst, red) afloopt, hoe beter voor de wereld… Wat ne geschifte paljas toch.” Door die en enkele eerdere tweets te delen, maakt Van Ranst vrijdag duidelijk dat hij het genoeg geweest is. “Een arts die oproept tot haat en geweld tegenover een andere arts. Beste Orde van Artsen, wanneer nemen jullie het initiatief om deze collega een halt toe te roepen?”

(Lees verder onder de tweet)

Deze collega heeft een lange geschiedenis van beledigen en affronteren. pic.twitter.com/0LFZEPLLBH — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 9, 2021

“Wanneer je zijn tweets wat volgt, is het duidelijk dat hij al een hele tijd over de schreef gaat”, zegt Van Ranst aan onze redactie. De viroloog kondigt aan een klacht te zullen indienen tegen Hoeyberghs bij de Orde van Artsen. “En als ik dat zeg, dan ga ik dat ook doen. Dit weekend.”

Van Ranst vindt dat het al jaren duidelijk is dat Hoeyberghs “niet ordentelijk functioneert als arts”. “Dat zie je hieraan, maar ook aan die vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens die voordracht in Gent. Maar het is niet aan mij om dat te beslissen natuurlijk. Het is aan de Orde van Artsen.”

Hoeyberghs: “Hij doet maar”

“Het is zijn goed recht om te vinden dat ik over de schreef ga. Hij doet maar”, reageert Jeff Hoeyberghs. “Ik zeg al lang dat hij een geschifte paljas is. Die mens is gek.” Maar over de schreef vindt de arts niet dat hij gaat. “Met slecht aflopen bedoel ik niet dat ik wil dat hij sterft, he. Het zou beter zijn dat hij niet sterft. Dat slecht aflopen slaat op de rechtszaak tegen hem. Ik hoop dat het gerecht zijn werk doet en hem veroordeelt voor fraude. Hij moet in de hoek gezet worden voor al het leed dat hij veroorzaakt heeft.”