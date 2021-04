Philippe Clement doet mysterieus over Noa Lang voor topper tegen Anderlecht: “We moeten afwachten”

Kan Noa Lang zondag spelen in de topper op Anderlecht of niet? We kennen het antwoord nog altijd niet. Gisteren gaf Philippe Clement aan dat het de goede kant uitgaat met de Nederlander, al zat een volledige groepstraining afwerken er nog niet in. “Het is nog niet duidelijk of hij fit geraakt”, aldus de Club Brugge-coach.

“Noa doet grote delen van de training mee. Op zich is het positief waar hij nu al staat. Nu moeten we afwachten of hij een reactie krijgt”, aldus Clement. Zand in de ogen strooien van Vincent Kompany? Of écht het allerlaatste moment afwachten om te beslissen?

Het neigt naar dat laatste. Een basisplaats lijkt sowieso moeilijk. “We hebben nog 48 uur om de knoop door te hakken”, gaf Clement nog mee. “Momenteel doe ik mijn wedstrijdvoorbereiding zonder hem. Maar er zijn wel meer dan elf spelers die bij zo’n voorbereiding betrokken zijn. We weten hoe we zondag willen voetballen en wat de kwaliteiten van Anderlecht zijn.”

Wie er zondag waarschijnlijk niet bij zal lopen, is Nabil Dirar. Hij sukkelt met de hamstring en was ook afwezig op training.