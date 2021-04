Iedereen fit bij Anderlecht, ook Anthony Vanden Borre duikt weer op in Brussel

Anderlecht speelt al twee gewonnen matchen op rij met zo goed als dezelfde basiself en dat zal tegen Club Brugge normaal gezien niet veranderen. Josh Cullen is terug uit schorsing, maar wordt niet aan de aftrap verwacht. Op Van Crombrugge en Delcroix na is iedereen fit.

Op Neerpede loopt overigens weer een opvallend figuur rond. Anthony Vanden Borre (33) traint opnieuw mee met de B-ploeg nadat hij begin dit jaar een aantal weken zijn kat stuurde en een kritisch interview gaf. Paars-wit was toen van plan zijn minimumcontract te ontbinden omdat VDB zijn jeugdacademie in Dubai zou gaan leiden, maar nu dook hij dus weer op in Brussel. Hij wordt getolereerd. Toekomstperspectief bij Anderlecht heeft hij niet. “Anthony is Anthony”, zei Kompany. “Ik heb echter een groep van 35 spelers en daar hoort hij niet bij.”