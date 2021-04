Schouwburg opent deuren, of het nu mag of niet: “Mensen hebben recht op een leven”

Brussel -

Versoepelingen of niet, op 26 april opent de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel opnieuw de deuren: met 50 man, maskers, CO 2 -meters, genoeg afstand… maar wel degelijk binnen, ook al zal dat zo goed als zeker niet mogen. “We willen tonen dat we wél veilig kunnen spelen”, zegt artistiek directeur Michael De Cock. “Mensen hebben recht op een leven, laat ons dat doen.”