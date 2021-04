Van absoluut dieptepunt naar knappe wederopstanding: waarom KRC Genk onder John van den Brom plots weer wervelt

Van een dieptepunt tegen Beerschot anderhalve maand geleden naar een hoogtepunt dit weekend? In de derby tegen STVV even goed doen als KV Oostende tegen Beerschot en RC Genk is zeker van een ticket voor Play-off 1. Eind februari stond coach John van den Brom ei zo na op de keien, maar hij herpakte zich en zette prompt een sterke reeks neer. Vijf redenen voor de wederopstanding.