Vlaanderen zet dit weekend miljoenste eerste prik, voor het eerst ook op zondag vaccinaties

In Vlaanderen zal dit weekend de miljoenste inwoner een eerste inenting krijgen met een coronavaccin. En voor het eerst zal er ook op zondag worden ingeënt in enkele Vlaamse vaccinatiecentra. Dat hebben Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag aangekondigd.

Vrijdag hadden in Vlaanderen zowat 962.000 mensen minstens een eerste dosis gekregen van het coronavaccin, of 18 procent van de volwassen bevolking. “Dit weekend zullen we de kaap van 1 miljoen gevaccineerden overschrijden in Vlaanderen”, zei Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, tijdens een persconferentie. Zo staan er zaterdag bijna 45.000 prikjes gepland. En ook zondag zal er trouwens in enkele vaccinatiecentra ingeënt worden. Dat is de eerste keer in Vlaanderen, zegt het agentschap. Concreet zullen er zondag ruim 3.000 vaccins toegediend worden in drie centra: de Europahal in Tielt, ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas, en het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Voorkempen in Malle.

Vlaams minister Beke wees erop dat de paasvakantie “absoluut geen vakantie” geweest zal zijn voor de vaccinatiecampagne in Vlaanderen “Er zullen deze paasperiode meer dan 600.000 vaccins gezet worden”, zei hij. Het grootste deel daarvan, 358.140, wordt volgende week verwacht. Op zondag 18 april zouden zeven vaccinatiecentra de deuren openen om bijna 6.500 prikjes te zetten.

In de eerste week na de paasvakantie, de week van 19 april, zal het aantal inentingen wel lager liggen: naar verwachting 228.974 dosissen zullen dan toegediend kunnen worden. Maar nadien “gaan we een stijgende beweging tegemoet”, aldus Dewolf.

In die week zullen voor het eerst ook vaccins van Jonhson & Johnson, waarvan maar één dosis nodig is, toegediend worden, zo werd vrijdag bevestigd. Die zullen prioritair ingezet worden voor thuisvaccinatie, dus voor mensen die niet in staat zijn om zelf naar een vaccinatiecentrum te gaan. De eerste levering zal normaal 20.800 dosissen omvatten.

Het gemiddelde van 18 procent van de volwassen Vlamingen die op dit moment minstens één prik kregen, verbergt lokale verschillen. Zo zijn er al heel wat steden en gemeenten die de kaap van 20 procent zijn gepasseerd, veelal in West-Vlaanderen, maar ook in bijvoorbeeld de regio Leuven en Hasselt.

“Dit zegt niets over de performantie van de vaccinatiecentra”, benadrukte het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag. Maar het zegt wel iets over de samenstelling van de bevolking. De coronavaccins worden immers verdeeld in functie van de leeftijd: plaatsen met een relatief oudere bevolking krijgen meer vaccins en zien hun vaccinatiegraad sneller stijgen. En ook het aandeel van de zorgmedewerkers in de bevolking speelt een rol, want zij worden ook al gevaccineerd. Denk aan regio’s met grote zorginstellingen, waar dan ook veel zorgpersoneel woont.

Overigens hadden vrijdag meer dan 370.000 mensen in Vlaanderen ook de tweede dosis coronavaccin gekregen, wat overeenkomt met 6,9 procent van de volwassenen. “Daarmee zitten we boven het Europese gemiddelde”, aldus nog Dirk Dewolf.