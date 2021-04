Haalbare kaart: Red Flames krijgen zondag na 0 op 9 herkansing in oefenmatch tegen Ierland

De Red Flames zitten volop in hun voorbereiding op de WK-kwalificatie. Er werden al oefenwedstrijden tegen Nederland en Duitsland tijdens de vorige interlandbreak en Noorwegen afgelopen donderdag afgewerkt. Voorlopig konden ze Belgische dames nog geen enkele keer winnen, maar zondag om 19u30 kijken ze in het Koning Boudewijnstadion met Ierland een haalbare kaart in de ogen.

De Ieren staan pas 31ste op de FIFA-ranking, terwijl de Flames 17de staan. Bondscoach Ives Serneels zal wellicht weinig wijzigingen doorvoeren. Centrale verdedigster Charlotte Tison moest de selectie wel verlaten door een hersenschudding na een hevige botsing in de wedstrijd tegen Noorwegen. Amber Tysiak zal wellicht haar plaats achterin innemen. Ook Tine De Caigny geraakt allicht niet fit. Ze is nog bij de selectie, maar had donderdag na de wedstrijd last van haar knie.