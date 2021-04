Generatie “clashico”: hoe het verschil in leeftijd tussen Real Madrid en Barcelona steeds groter wordt

Wij hebben Anderlecht-Club Brugge, Spanje heeft Real Madrid-Barcelona. Nummer drie tegen nummer twee in La Liga, maar ook steeds meer oud tegen jong. Terwijl de driehoek op het Madrileense middenveld nog speelde tegen Xavi en Iniesta en een gemiddelde leeftijd van 32 jaar heeft, is die van Barça met zijn 24 lentes piepjong. Pedri (18) zat zelfs nog in de lagere school toen Luka Modric (35) zijn eerste Champions League won. Of hoe de Clasico – waarin Rode Duivel Eden Hazard ontbreekt – straks ook een clash in generaties wordt.