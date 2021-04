AA Gent onderhandelt met Julien De Sart. De 26-jarige middenvelder van KV Kortrijk is én Belg én in juni transfervrij en dus een interessante optie voor de Buffalo’s voor volgend seizoen.

De gesprekken gaan de goeie richting uit, maar een definitief akkoord is er nog niet. De broer van Antwerp-speler Alexis kan nog rekenen op andere gegadigden, in ons land en in Frankrijk. In januari informeerde Gent al naar hem, maar wilde Kortrijk niet meewerken aan een transfer.