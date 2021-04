Hoe de stad van superlatieven ook in coronatijden toeristen blijft lokken: “Maar die beelden tonen niet alles”

En of het de ogen uitsteekt. De reisjes van Belgische en internationale influencers naar Dubai zetten kwaad bloed bij heel wat Vlamingen die braafjes thuis aan de zoveelste wandeling in de buurt beginnen, netjes in bubbels van vier. Waarom kunnen zij daar feesten en zonnen, en hoe belanden ze in deze tegelijk streng religieuze stad? Dit is het verhaal van Dubai, waar vakantiegangers ook in coronatijden met snoepreisjes worden gelokt, dubbele standaarden regeren en zelfs plannen worden gesmeed om schatrijke toeristen met een vaccin naar keuze aan te trekken.