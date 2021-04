Het gaat stevig vooruit voor Tourist LeMC. ‘Niemandsland’, de nieuwe plaat van de Antwerpse stadstroubadour, is meteen op de eerste plaats binnengekomen in de Ultratop-hitlijsten. Intussen gaat de verkoop voor zijn tweede concert in de Lotto Arena erg vlot en maakt de rapper furore in The Voice en Liefde voor Muziek. Als zorgmedewerker heeft Tourist al een eerste prikje (AstraZeneca) gehad.