Niet alle scholen wachten beslissing af en blijven ook na de paasvakantie afstandsonderwijs geven

Zeker een tiental middelbare scholen zal na de paasvakantie verdergaan met het deeltijds afstandsonderwijs. Dat zijn tenminste de scholen die onze redactie ter ore zijn gekomen. In werkelijkheid zullen dat er nog meer zijn, al blijft het volgens de twee grootste onderwijskoepels al bij al beperkt.

In de twee middelbare scholen Viio in Tongeren en Borgloon verlengen ze het halftijdse afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad al zeker met een week, in het Sint-Jozefcollege in Aarschot is dat zeker tot 30 april. De meeste directeurs namen die beslissing om nu al duidelijkheid te scheppen bij de ouders en om niet holderdebolder weer alles te moeten veranderen in de tweede week van de paasvakantie.

Toch willen de meeste scholen volgens het katholiek onderwijs het overleg van maandag afwachten. Dan beslist het onderwijsveld samen met minister Ben Weyts (N-VA) onder welk gesternte de scholen weer opengaan na drie weken paaspauze. De kans dat ze allemaal volledig opengaan, lijkt met de huidige cijfers eerder klein. Een mogelijk scenario is dat het halftijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad van het middelbaar gehandhaafd blijft. De beslissing van maandag moet sowieso nog langs het Overlegcomité passeren.