MR-voorzitter Bouchez duidelijk over vaccinprivileges: “Vrijheid is er voor iedereen of voor niemand”

“Vrijheid is er voor iedereen of voor niemand. Iemand die gevaccineerd kan geen voorrang hebben op wie dat niet is.” Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de eventuele vaccinprivileges. “Ook wie zich niet laat vaccineren, mag daar geen beperkingen voor opgelegd krijgen. Als mensen daarvoor kiezen, kunnen we niet plots doen of ze in een ander land wonen. Als we beslissen dat mensen vrij zijn om zich al dan niet te laten vaccineren, dan mogen we daar ook geen rechten van laten afhangen. Wie zich niet laat vaccineren, moet ook op restaurant kunnen gaan.”

Bouchez maakt zich intussen steeds meer zorgen over hoe de vrijheid in ons land ingeperkt wordt. “Vrijheid is de regel, de beperkingen zijn de uitzondering. We kunnen niet pas onze vrijheid terugkrijgen als het virus verdwenen is. Op dit moment is de gezondheid prioriteit, maar de vrijheid moet op numer 1 staan. Begrijp me niet verkeerd: gezondheid is belangrijk, maar in een democratie is vrijheid essentieel. Niet veiligheid, gezondheid, fiscale fraude of ecologie, maar vrijheid.”