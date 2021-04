Westerlo en RWDM delen de punten in ‘t Kuipje

Westerlo mag de hoop op de tweede plaats in 1B definitief opbergen. Op de 26e speeldag kwamen de Kemphanen vrijdag in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen RWDM.

De Brusselaars uit Molenbeek kwamen in de eerste helft op voorsprong via Mehdi Terki (23.). De Algerijn van RWDM verschalkte Westerlo-goalie Koen Van Langendonck met een lage schuiver. Westerlo slaagde er niet in om nog iets te forceren voor de pauze. Na de rust wachtte de thuisploeg niet lang om de bordjes weer in evenwicht te brengen. Clubtopschutter Atabey Çiçek (47.) scoorde met een fraaie volley zijn twaalfde van het seizoen. Lang duurde het feestje van Westerlo echter niet. Geen 6 minuten na de treffer van Çiçek maakte ex-Mechelen speler Glenn Claes (53.) dankbaar gebruik van een warrige fase om de 1-2 binnen te schieten. In minuut 78 kwam Westerlo een tweede keer langszij, dit keer via Kader Keita.

Na het twaalfde gelijkspel van het seizoen is Westerlo vierde in de stand, op 24 punten van kampioen Union en zes van nummer twee Seraing. RWDM is zesde.