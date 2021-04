Milieuvriendelijk beautymerk staat voor aap na pijnlijke ontdekking van klant

Het Zuid-Koreaanse beautymerk Innisfree wordt ervan beschuldigd misleidende marketingtechnieken te hanteren. Het bedrijf pronkt er graag mee dat het alle plastic verbant, maar een gebruiker heeft pijnlijk aangetoond dat het niet het geval is.

De papieren fles. Daarmee pakte Innisfree een jaar geleden uit als paradepaardje van de nieuwe wind in het bedrijf. Voortaan zou het allemaal milieuvriendelijk gebeuren en er zou amper nog plastic gebruikt worden. Het leverde het merk nooit geziene verkoopcijfers op, het ging hen voor de wind.

Maar deze week was dat plots allemaal voorbij. Een pientere klant slaagde erin het omhulsel van de papieren fles open te krijgen. Hij ontdekte dat onder het papier gewoon een plastic fles zit. Met andere woorden: het bedrijf is helemaal niet milieuvriendelijk. De kritiek op sociale media was dan ook snoeihard. Volgens commentaren die The Korea Herald publiceerde, wordt Innisfree beschuldigd van “misleidende marketing” en ‘greenwashing”.

Innisfree verontschuldige zich door te zeggen dat er een foutje was geslopen in het etiket van de fles.