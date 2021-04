Coronacommissaris adviseert heropening horeca op te schuiven naar midden mei

Coronacommissaris Pedro Facon gaat het Overlegcomité, dat zich normaal woensdag over de coronamaatregelen buigt, adviseren de cafés en de restaurants ten vroegste midden mei te heropenen. Tot nu toe was de verwachting dat uit eten gaan of een glas gaan drinken op 1 mei weer mogelijk zou worden. “We kunnen nu beter niet te snel gaan”, zegt Facon zaterdag in een interview met De Tijd.

Volgens Facon blijft het de bedoeling leerlingen vanaf 19 april weer fysiek naar school te laten gaan. Alleen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs is er nog discussie of toch niet halftijds online moet worden lesgegeven. De winkels zouden na een paaspauze van een maand op 26 april weer volledig kunnen openen. Kappers en schoonheidssalons mogelijk ook.

Door die opeenvolging van versoepelingen is het volgens Facon moeilijk om op 1 mei ook de cafés en de restaurants te laten heropstarten. “Epidemiologisch gesproken moeten we een rustperiode van drie weken inlassen na het doorvoeren van versoepelingen, zodat we de impact ervan kunnen inschatten”, zegt hij. “1 mei kan beter midden mei worden.”

Als coronacommissaris schetst Facon de speelruimte die hij ziet voor versoepelingen, maar de politiek beslist.