President van Djibouti herkozen met meer dan 98 procent van de stemmen

De uittredende president van het Oost-Afrikaanse land Djibouti, Ismail Omar Guelleh, heeft vrijdag bij de verkiezingen een vijfde mandaat van vijf jaar in de wacht gesleept. Volgens de voorlopig resultaten haalt hij maar liefst 98,6 procent van de stemmen, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Moumin Ahmed Cheick meegedeeld op de openbare tv-omroep.

De monsterscore van Guelleh komt niet als een verrassing. Het 73-jarige staatshoofd had slechts één tegenkandidaat: Zakaria Ismail Farah, een 56-jarige zakenman zonder politieke ervaring. De traditionele oppositiepartijen hebben de verkiezingen geboycot.

Mensenrechten

Guelleh is al meer dan twintig jaar aan de macht in Djibouti. Tijdens zijn vier termijnen heeft hij sterk geïnvesteerd in de havens en logistieke infrastructuur van het land, waarmee hij van Djibouti een handels- en logistiekknooppunt wil maken. Djibouti ligt namelijk op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Maar de man kreeg ook al veel kritiek/ Volgens verschillende rapporten zou er namelijk veel geweld en intimidatie gebruikt worden tegen critici van het regime en zouden de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten geregeld ondermijnd worden.

De definitieve resultaten moeten later nog worden bekendgemaakt door de Grondwettelijke raad.