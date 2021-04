VS zeggen “zeer serieuze” voorstellen te hebben gedaan voor herlancering nucleair akkoord

De bijeenkomst vond plaats in de Grand Hotel in Wenen Foto: AP

De Verenigde Staten hebben tijdens de onderhandelingen in Wenen “zeer serieuze” voorstellen overgemaakt aan Iran om de nucleaire overeenkomst uit 2015 nieuw leven in te blazen. Dat heeft een vertegenwoordiger van Washington vrijdagavond meegedeeld.

De Amerikaanse onderhandelaars “hebben een echte intentie getoond om de naleving (van de Iraanse nucleaire deal) te hervatten als Iran zich weer aan de regels houdt”, zo is meegedeeld aan journalisten.

Maar de VS rekenen wel op “wederkerige” inspanningen van Iran, zo klinkt het nog. “We hebben enkele tekenen daarvan gezien, maar zeker niet voldoende. De vraag is of Iran de wil heeft om dezelfde pragmatische aanpak te kiezen als de Verenigde Staten om opnieuw de verplichtingen na te leven die voorzien waren in het akkoord.”

“Nog maar het begin”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vindt dan weer dat “alle partijen zich bereid hebben getoond om met de nodige ernst te werken aan hetzelfde doel: de volledige uitvoering van het nucleaire akkoord”. Dat verklaarde hij in een reactie aan de Duitse media. Hij noemt de gesprekken “constructief”, maar waarschuwt wel voor overdreven optimisme, omdat het gaat om complexe onderhandelingen waarbij iedereen bereid moeten zijn om water bij de wijn te doen. “Dit zal niet gemakkelijk zijn. Wij staan nog maar aan het begin van intensieve onderhandelingen.”

In Wenen voerden diplomatieke vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Iran deze week overleg over een eventuele heraansluiting van de Verenigde Staten bij het akkoord uit 2015. De gesprekken worden dit weekend onderbroken, maar zullen normaal gezien volgende week worden voortgezet.

Donald Trump

Het nucleaire akkoord moest verhinderen dat Iran kernwapens zou ontwikkelen. In ruil werden zware economische sancties tegen Teheran opgeheven. De deal raakte aan het wankelen toen toenmalig president Donald Trump in 2018 zijn land terugtrok uit het akkoord en opnieuw naar sancties greep. Dat zette Iran er op zijn beurt toe aan om zijn verplichtingen steeds minder na te leven.

Huidig Amerikaans president Joe Biden wil de VS opnieuw laten toetreden tot het akkoord. Maar Iran eist dat de VS eerst werk maken van het opheffen van de sancties.