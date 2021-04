Druk op intensieve zorgen blijft toenemen maar minder nieuwe ziekenhuisopnames

In de week van 3 tot en met 9 april werden elke dag gemiddeld 250,3 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met een week geleden. Ook het aantal bevestigde besmettingen daalt nog altijd. Dat blijkt zaterdagmorgen uit de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 3 tot 9 april werden er dagelijks gemiddeld 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling met 9 procent tegenover de week voordien. Op vrijdag 9 april werden er 275 nieuwe patiënten opgenomen. Er mochten ook 267 patiënten het ziekenhuis verlaten. Er lagen vrijdag in totaal nog 3.116 mensen in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 925 op een afdeling intensieve zorgen, dat is 14 procent meer dan een dag eerder. 523 patiënten, 8 procent meer, hebben beademing nodig.

Tussen 31 maart en 6 april werden er in ons land dagelijks 3.594 nieuwe besmettingen gemeld, dat is 24 procent minder dan de week voordien. Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat er met Pasen en Paasmaandag minder mensen getest werden. In totaal raakten al 917.917 mensen besmet in ons land.

Tijdens de week van 31 maart tot en met 6 april overleden dagelijks gemiddeld 41 mensen. Een stijging van 47 procent vergeleken met de week voordien. Er overleden al 23.390 mensen aan corona in ons land sinds het begin van de pandemie.