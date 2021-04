Britten eren prins Philip met 41 saluutschoten

In delen van het Verenigd Koninkrijk zullen zaterdagmiddag een kleine drie kwartier saluutschoten te horen zijn vanwege het overlijden van prins Philip. In onder meer de steden Londen, Edinburgh, Cardiff, Belfast en Gibraltar klinken vanaf 13.00 uur Belgische tijd 41 saluutschoten, meldt het Britse ministerie van Defensie.

De ceremonie duurt in totaal veertig minuten, waarbij iedere minuut een saluutschot wordt gegeven. Ook marineschepen doen mee aan het eerbetoon aan de prins, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine diende. Het saluut wordt live op televisie uitgezonden en de Britten worden dan ook aangemoedigd om het eerbetoon van thuis te volgen, meldt de openbare omroep BBC.

Geen staatsbegrafenis

Vrijdag werd al bekend dat Philip geen staatsbegrafenis krijgt en zijn lichaam ook niet opgebaard zal worden in een staatsgebouw. Hij zou daar zelf geen behoefte aan hebben gehad. De begrafenis is in lijn met de gebruiken en de wensen van de prins, aldus de autoriteiten.

De overleden 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zal wel worden opgebaard op Windsor Castle, voorafgaand aan de begrafenis in St. George’s Chapel in deze koninklijke residentie. Naar verwachting worden dit weekend nog meer details bekend gemaakt over de begrafenis. Buckingham Palace vraagt, “met spijt in het hart” om ook de begrafenis vanwege de coronapandemie niet ter plaatse bij te wonen. Er vindt ook geen traditionele laatste groet plaats door de pandemie. Bovendien gaf een medewerker eerder aan dat de prins zichzelf daar niet belangrijk voor vindt, meldt de Evening Standard. In 2002 kwamen nog 200.000 mensen een laatste groet brengen aan de Queen Mother.

Acht dagen van rouw

In het Verenigd Koninkrijk is zaterdag een rouwperiode van acht dagen ingegaan. De Queen zelf zal in die periode geen publieke of private taken uitvoeren en ze zal ook geen toestemming moeten geven voor wetten die “koninklijke instemming” vragen, melden de Britse media. Na de acht dagen vindt nog eens een periode van koninklijke rouw plaats van 30 dagen.

Aan alle overheidsgebouwen werd gevraagd om de vlaggen halfstok te hangen tot 08.00 uur de dag na de begrafenis. Vrijdag/gisteren om 18.00 uur luidde de klok van Westminster Abby elke 60 seconden en dat 99 keer, voor elk levensjaar van prins. En voor de Grand National, een prestigieuze paardenrace die in Liverpool plaatsvindt van 8 tot 10 april, worden twee minuten stilte gehouden te ere van de prins, die een erelid was van de Jockey Club.