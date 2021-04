Opnieuw rellen in Noord-Ierland, ondanks oproep tot kalmte na overlijden prins Philip

Ondanks het overlijden van prins Philip en de daarmee gepaard gaande oproepen om af te zien van geweld, zijn er vrijdagavond opnieuw rellen uitgebroken in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Er werd onder meer met molotovcocktails naar de politie gegooid.

In Belfast is het al een week lang onrustig. Vooral in de protestantse wijken is het tot rellen gekomen. Bij de pro-Britse unionisten heerst er namelijk grote onvrede over de gevolgen van de brexit-afspraken.

Maar naar aanleiding van het overlijden van prins Philip, werd beslist om geplande manifestaties en protestmarsen in de unionistische wijken voorlopig niet door te laten gaan. “De manifestaties zijn uitgesteld uit respect voor de koningin en de koninklijke familie”, zo staat er op affiches te lezen. Het verzet tegen de gevolgen van de brexit en tegen “alle onrechtvaardigheden” zal “na een periode van rouw” wel worden hernomen, zo vermeldt de tekst nog.

Foto: AP

Molotovcocktails

Toch zijn er volgens de Britse media vrijdagavond opnieuw relschoppers op straat gekomen. In het noorden van Belfast werden molotovcocktails naar de politie gegooid. Sommige relschoppers gooiden ook flessen en stenen naar de agenten. Een auto en vuilnisbakken werden in brand gestoken, meldt het persbureau PA. Volgens de openbare omroep BBC raakten opnieuw politieagenten gewond.

De spanningen in Noord-Ierland lopen al geruime tijd op, omdat het land worstelt met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, die er gekomen zijn na de brexit. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft dat voorlopig een speciale status gekregen. Daarvoor zijn wel controles nodig op het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. De unionisten voelen zich hierdoor verraden.