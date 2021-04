China legt webwinkelgigant Alibaba miljardenboete op

China heeft het webwinkelconcern Alibaba van techmiljardair Jack Ma een miljardenboete opgelegd voor monopoliepraktijken. Het gaat in totaal om 18,2 miljard yuan, of omgerekend 2,3 miljard euro.

Staatsmedia in China melden dat de Chinese toezichthouder tot de boete heeft besloten na afronding van een onderzoek dat in december was ingesteld. Het online handelsplatform zou zijn dominante marktpositie hebben gebruikt om handelaren te bestraffen die hun goederen op concurrerende platforms aanboden. De boete is gelijk aan 4 procent van Alibaba’s binnenlandse verkoop in 2019, meldt de toezichthouder in een verklaring.

Alibaba moet verder ook een aantal maatregelen nemen om onder meer eerlijke concurrentie te waarborgen, de rechten van consumenten te respecteren en bedrijven te beschermen die gebruikmaken van Alibaba’s platforms. Gedurende de komende drie jaar zal het bedrijf bij de toezichthouder rapporten over zelfregulering moeten indienen.