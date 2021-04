Vrouw (92) overlijdt na brand in Opwijk: “Ze was in paniek naar het ziekenhuis gebracht maar familie kon gelukkig nog afscheid nemen”

Opwijk - Een vrouw van 92 jaar is na de zware brand in Opwijk overleden in het ziekenhuis. Ze werd onwel nadat ze opgevangen was in het cultuurcentrum. “Ze was erg in paniek na de brand”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA).

Volgens de burgemeester werd de vrouw onwel in het centrum waarna ze hulp kreeg van medewerkers van het Rode Kruis. “Ze hebben haar bloeddruk genomen en die was erg hoog. Ze was duidelijk in paniek”, zegt De Coninck zaterdagochtend. De bewoonster werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar een hersenbloeding kon worden vastgesteld. “Ik vermoed dat het door de stress en paniek kwam”, zegt de burgemeester. De familie van de vrouw kom gelukkig wel nog afscheid nemen.

De 36 appartementen van het complex zijn voorlopig onbewoonbaar. “Er is een stuk verzegeld en het parket is een onderzoek gestart. Er is ook een branddeskundige ter plaatse”, legt de Coninck uit. Honderd mensen zouden getroffen zijn door de brand. Vanochtend om 10 uur zullen ze door de burgemeester ontvangen worden in het cultuurcentrum, er zullen ook mensen van slachtofferhulp en een psychosociaal team ter plaatse zijn om de mensen te begeleiden.