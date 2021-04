Zo eert de Britse pers de “ontembare” prins Philip

De Britse kranten, die normaal gezien erg partijdig zijn, brengen zaterdag allemaal een eerbetoon aan prins Philip, die net geen eeuw oud werd en meer dan 70 jaar aan de zijde van de Britse Queen stond. Veel kranten titelen op de lange relatie van het koppel, waarin Philip “niet-aflatende steun” bood aan Elizabeth II, schrijven de Times en The Guardian.

De Daily Star noemt de Duke van Edinburgh de “rots in de branding” van de koningin. Volgens die laatste krant was Philip ook de persoon die “Lilibet deed lachen”, verwijzend naar zijn koosnaampje voor zijn vrouw.

In Schotland eren de The Press en The Journal de overleden prins met een oude foto van het koningspaar en zijn kinderen met quilts aan.

De tabloids Daily Mirror en Daily Mail, die normaal gezien erg verschillende politieke meningen verkondigen, hebben zaterdag een bijna identitieke voorpagina: een foto van het koppel met “Goodbye, my beloved” op de Mirror en “Farewell, my beloved” in de Mail, dat allebei vertaald kan worden als “tot ziens, mijn geliefde”.

De Daily Mail, voor de gelegenheid 144 bladzijden dik, heeft het ook over de hernieuwde eenheid bij de koninklijke familie, nu prins Harry volgens de krant na zijn verhuis naar de Verenigde Staten weer naar huis zal terugkeren. “Wat een uitzonderlijk leven. Wat een heroïsche en voorbeeldige dienst heeft hij aan de Queen en zijn land gegeven. Wat een persoonlijkheid, wat een grapjas”, opent de krant zijn artikel over het overlijden.

Ook andere kranten vermelden een leven van dienstbaarheid aan de kroon, zoals de Evening Standard of de Daily Telegraph, die “de meest loyale dienaar van het Verenigd Koninkrijk” eert.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'HRH Prince Philip The Duke of Edinburgh (1921-2021)'

De Daily Express eert dan weer de “ontembare hertog” en deelt het “diepe verdriet” van de Queen.

Op de voorpagina van de Britse tabloid The Sun Staat onder andere een quote van The Queen met verschillende foto’s van haar en Philip. Onder de aankondiging van het overlijden van de hertog van Edinburgh staat: “Wij huilen allemaal met u, Ma’am.”

“Broodnodige verfrissing”

The Guardian houdt het op een grote portretfoto van Philip, de “meest standvastige supporter” van de koningin. Volgens de krant zag het Britse establishment Philip aanvankelijk als buitenstaander, maar zorgde zijn “energie en intelligentie” voor een “broodnodige verfrissing” binnen het koningshuis. The Times voegt een quote van Philip toe over het leven als echtgenoot van een koningin: “Het was vallen en opstaan. Er was geen precedent. Als ik iemand vroeg: wat verwacht je dat ik doe, dan keken ze me blanco aan. Ze hadden geen idee. Niemand had echt een idee.”

Enkel de zakenkrant Financial Times lijkt niet heel zijn voorpagina aan het overlijden te wijden, en vermeldt ook de druivenoogst in Frankrijk en het faillissement van Greensill Capital.

De Morning Star is dan weer kritisch over het koningshuis. De linkse krant die zijn afschuw tegenover de monarchie nooit verborgen heeft, publiceerde een editoriaal met als titel “Philip personifieerde de absurde hoogmoed van een ersatz-patriottisme”.