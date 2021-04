Charles Michel slaapt niet meer na ‘stoelincident’: “De beelden zijn schokkend”

De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel slaapt niet meer na het incident in Ankara waarbij Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen geen stoel aangeboden kreeg. “De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig”, geeft hij toe in een interview met Europese journalisten, meldt De Tijd zaterdag.

Drie slapeloze nachten heeft het incident hem intussen al gekost en al 150 keer herbekeek hij het filmpje waarop te zen is hoe Ursula Von der Leyen geen stoel aangeboden krijgt door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij kon echter wel neerploffen in de stoel naast de president, alsof er geen enkel probleem was. Von der Leyen moest noodgedwongen in de sofa gaan zitten. Opvallend want Michel en Von der Leyen kwamen er net om te spreken over de eerbiediging van mensen- en vrouwenrechten.

Hoewel Michel zich woensdag nog probeerde te verdedigen met een bericht op Facebook, geeft hij nu toch toe geschrokken te zijn van de beelden. “De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig. Ik slaap niet goed meer sinds het sofa-incident. De film blijft constant door mijn hoofd spelen”, geeft hij toe.

Michel geeft toe dat hij een deel van de verantwoordelijkheid deelt, maar dat hij zijn stoel had moeten aanbieden, dat vindt hij niet. “Als ik tussenbeide was gekomen om een stoel aan te bieden, was dat mogelijk paternalistisch overgekomen.” Volgens Michel ligt de verantwoordelijkheid ook deels bij het Turks protocol. Er zou namelijk geen exacte informatie geweest zijn over hoeveel stoelen er nodig waren in de nota van de protocoldiensten. Had de vergadering in een andere zaal plaatsgevonden, dan had er wel een derde stoel kunnen worden toegevoegd, aldus Michel.