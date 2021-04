Kompany 35! 35 weetjes die u moet weten over de jarige Vincent Kompany

Er is er één jarig, hoera! Zelf zal Vincent Kompany zich voor zijn 35ste verjaardag liefst trakteren op een zege tegen Club Brugge, maar wij vieren nu al met de 35 leukste weetjes over de Anderlecht-coach. Van zijn standbeeld in Manchester over zijn hink-stap-springende zus tot zijn thesis aan de Alliance Manchester Business School: Here‘s to you, Vincent Kompany.