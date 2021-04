Iran start nieuwe kerncentrifuges op en schendt akkoord opnieuw

Iran heeft nieuwe geavanceerde centrifuges opgestart die sneller uranium kunnen verrijken. Dat heeft president Hassan Rohani bekendgemaakt. Daarmee schendt het land opnieuw de verdragen over het Iraanse atoomprogramma, waarover deze week nog op hoog internationaal niveau werd overlegd.

Op de Iraanse staatstelevisie was te zien hoe president Rohani de kerncentrifuges inwijdde in de Iraanse atoomcentrale in Natanz. Het gaat om 164 centrifuges van het type IR-6 en dertig IR-5-centrifuges. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) meldde eerder deze maand al dat Iran begonnen is met het verrijken van uranium met een nieuw soort kerncentrifuge.

Iran onderhandelde deze week in Wenen met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland, die het akkoord proberen te reanimeren na de opzegging door de Verenigde Staten en de schendingen door Iran.

Rechtstreeks overleg tussen Iran en de VS is nog niet ophanden, maar de onderhandeling verlopen “constructief”, meldde de diplomatieke dienst van de Europese Unie, die de besprekingen coördineert. Volgende week worden de gesprekken “geïntensiveerd”.

LEES OOK. VS zeggen “zeer serieuze” voorstellen te hebben gedaan voor herlancering nucleair akkoord

Teheran trekt zich de laatste tijd steeds minder aan van de beperkingen die middels internationale verdragen aan het kernprogramma van het land zijn opgelegd. Daarmee lijkt het land de Amerikaanse president Joe Biden onder druk te willen zetten om concessies te doen bij het sluiten van een nieuwe atoomdeal.

Biden wil weer aansluiten bij het atoomakkoord, maar de VS willen de sancties tegen Iran pas intrekken als dat land weer stopt met het verder verrijken van uranium, zoals in het akkoord was afgesproken. Teheran eist echter dat Washington de eerste stap zet.