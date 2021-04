De covers van de Spaanse kranten voor Real - Barcelona: “Een beslissende clasico”

Vanavond om 21 uur staat het leven even stil in Spanje voor de kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona. Uiteraard siert de Clasico ook de cover van de zaterdagedities van alle grote Spaanse sportkranten. Een overzicht.

Na 29 speeldagen leidt Atletico Madrid, de club van Yannick Carrasco, in La Liga met een punt voorsprong op Barcelona en drie op Real Madrid. De clash tussen Real Madrid en Barcelona zou dus best wel eens richtinggevend kunnen zijn in de laatste rechte lijn richting titel.

De mooiste cover is die van AS, dat uitpakt met een vaantje van de twee aartsrivalen met daarop een retrofoto van de twee coaches - Zidane en Koeman - toen ze nog zelf speler waren. “We verlangen ernaar om dit opnieuw te zien”, is de kop. “Een Madrid en Barcelona in hun beste vorm dit seizoen maken onderling uit wie de eerste achtervolger op Atlético wordt.”

Marca gaat voor gigantische foto van Benzema en Messi op een appartementsgebouw in de hoofstad.

Benzema en Messi sieren ook de cover van Sport. Volgens de krant “staat La Liga op het spel” vanavond in Bernabeu. “Barça gaat op zoek naar een nieuwe overwinning in Madrid die bepalend zou kunnen zijn voor de landstitel. Messi, die zijn toekomst nog niet heeft onthuld, zou vanavond zijn laatste clasico kunnen spelen.”

Mundo Deportivo gaat voluit voor “Força Barça”. Geen Madrileens wit op hun voorpagina. Enkel het blauw-rood van Barcelona, met uiteraard Lionel Messi als centrale figuur. “Een triomf in Madrid levert Barcelona een kloof van vijf punten en voorlopige leidersplaats op. Dit is een beslissende clasico.”