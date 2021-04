Horeca Vlaanderen vindt dat andere versoepelingen niet mogen als horeca niet open mag

Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, vindt dat er geen nieuwe versoepelingen mogen zijn als de horeca niet open mag in mei. Dat zei hij zaterdag aan VTM Nieuws.

Zaterdagochtend zei coronacormmissaris Pedro Facon dat hij zal adviseren om pas midden mei de horeca te laten opengaan. “De experten gaven aan dat het mathematisch mogelijk was, er werd gesproken over terrassen maar nu komt dit standpunt”, zei De Caluwe over het advies van Facon. Volgens De Caluwe moet de horeca de kans krijgen om open te gaan, en dat zou enkel kunnen als er geen andere versoepelingen plaatsvinden.