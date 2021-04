Dwarsboomt showman Jesse Lingard de Champions League-plannen van Leicester-Belgen?

Wat een metamorfose! Vorig jaar werd in Engeland nog volop de draak gestoken met Jesse Lingard – ook wel ‘Jlingz’ genoemd, de naam van zijn eigen kledingmerk -, maar intussen is de 28-jarige Brit niet te stoppen. Bij Manchester United lukte niets, maar bij zijn nieuwe club West Ham United – die Lingard tot het einde van het seizoen huurt - lijkt Lingard zijn carrière nieuw leven in te hebben geblazen. Zondag moet hij Youri Tielemans en Dennis Praet in bedwang houden in een cruciale wedstrijd met het oog op de Champions League.

Aan het begin van het seizoen werd West Ham door de BBC-lezers nog een vijftiende plaats voorspeld, maar na 30 speeldagen staan The Hammers knap op de vierde plaats in de Premier League, voor topploegen als Liverpool, Chelsea en Tottenham. Lingard kwam dan wel maar in januari toe in West Ham, hij heeft er toch al meermaals zijn stempel gedrukt: met 6 goals en 3 assists in 8 wedstrijden voor West Ham is Lingard back in business, na een moeizame periode bij Manchester United.

Wanprestaties bij Manchester United

“Ik weet dat de fans gefrustreerd zijn over mijn prestaties.” Jesse Lingard besefte zelf dat zijn periode -zeker de laatste seizoenen - bij Manchester United niet van een leien dakje verliep. Lingard werd groot in Manchester, al sinds 2000 sloot hij aan bij de jeugd van de Engelse grootmacht. In 2012 maakte Lingard deel uit van de A-kern, maar aan speeltijd kwam hij niet. Om hem tevreden te houden, werd Lingard in zijn eerste seizoenen als prof continu verhuurd aan verschillende ploegen. Hij passeerde onder andere bij Leicester, Brighton en Birmingham, maar ergens echt overtuigen, dat lukte niet. Vanaf het seizoen 2015-2016 kreeg Jesse Lingard meer en meer zijn kans bij United. Hij begon er heel wat wedstrijden te spelen, maar scoorde nooit meer dan 8 Premier League-doelpunten in één seizoen voor The Red Devils. Vorig seizoen scoorde Lingard zelfs maar 1 keer in 22 wedstrijden, en de fans schreeuwden hem naar de uitgang. In de eerste helft van dit seizoen zat Lingard zelfs amper in de selectie.

Reputatie als showman

Ondanks zijn wisselvallige prestaties op het veld, liet Lingard het toch niet na om de aandacht op verschillende manieren naar zich toe te trekken. Op het veld liet hij zich bij een zeldzaam doelpunt vaak opmerken met een paar dansmoves. Hij lanceerde ook zijn eigen kledingmerk: Jlingz. Het logo daarvan? Twee vuisten met uitgestoken duim en wijsvinger, het gebaar dat hij ook maakt wanneer hij scoort (zie coverfoto). Dat Lingard uitpakte met die extra-sportieve zaken, werd niet altijd gesmaakt door het publiek. Er werd hem vaak een gebrek aan mentaliteit verweten, en hij zou te kinderachtig zijn om bij Manchester United te spelen. Fans van rivalen kirden dan weer van het plezier, en zij hielden zich niet in om online met Lingard de spot te drijven. De Engelsman trok er zich weinig van aan, en zijn statuut van showman lijkt hij voor de rest van zijn leven met zich mee te dragen.

Heropflakkering bij West Ham United

Sinds januari dit jaar werd Lingard een uitweg geboden bij West Ham United, dat hem tot het einde van het seizoen zou huren. Daar snoerde hij al snel alle criticasters de mond, en met maar liefst 6 goals en 3 assists is Lingard intussen niet meer uit de ploeg van The Hammers weg te denken. Dankzij zijn prestaties werd Lingard afgelopen interlandperiode ook opnieuw opgeroepen bij de Engelse nationale ploeg. Ook nu blijft hij zijn goals vieren met allerlei dansjes en gebaren, maar bij West Ham nemen ze dat er met extra veel plezier bij. Zondag hoopt West Ham opnieuw het Jlingz-gebaar te kunnen zien, want winnen tegen Leicester zou de kloof met het nummer 3 verkleinen tot 1 punt. . Chelsea, Liverpool en Tottenham hijgen wel in de nek, maar West Ham mag – mede dankzij Jesse Lingard – hopen op een Champions League-deelname. Het belooft nog razend spannend te worden in de Premier League.