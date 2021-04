Coronacommissaris Pedro Facon spreekt zich uit tegen te snelle versoepelingen: “Vanaf midden juni kunnen we wat meer risico’s beginnen nemen”

Doorgaans blijft coronacommissaris Pedro Facon ver weg van het gewoel in aanloop naar een Overlegcomité. Maar nu licht de man toch een tipje van de sluier van het standpunt van zijn ploeg in een interview. Om stevig op de rem te staan vooral. “Mijn boodschap is niet te snel willen gaan”, zegt Facon. “Anders verbrodden we onze kans om in een veilige zone terecht te komen.”